У Вінниці відкрили перший в Україні оперативний центр з контролю за усіма перевезеннями в області

Зокрема, за словами голови Вінницької ОДА Валерія Коровія, завдяки нововведеній системі можна буде чітко відслідковувати швидкість транспортного засобу.

У Вінниці 11 травня 2018 року відкрили першого в Україні сучасний оперативно-диспетчерський центр (ОТД) Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької облдержадміністрації.

Як зазначає прес-служба Вінницької ОДА, в заході взяли участь голова облдержадміністрації Валерій Коровій, голова обласної Ради Анатолій Олійник та заступник голови ОДА Василь Броварник.

«ОДЦ підзвітний та підконтрольний директору департаменту (ЖКГ). Головним завданням ОДЦ є координація роботи транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення за договорами з профільним Департаментом та транспортних засобів організацій, установ і підприємств, підпорядкованих цьому ж департаменту», - зазначив директор департаменту ЖКГ, енергетики та інфраструктури ОДА Сергій Волков, презентуючи новий проект.

За словами Волкова, головною метою створення та діяльності ОДЦ є налагодження ефективного моніторингу, системного аналізу та контролю за транспортними засобами загального користування і задоволення інформаційних потреб департаменту шляхом створення та впровадження інтелектуальної інформаційної системи та інноваційних GPS-технологій, новітніх розробок як обладнання, так і програмного забезпечення, що сприятиме підвищенню ефективності функціонування, якості та безпеки пасажирських перевезень на міжміських і приміських внутрішньообласних маршрутах та підприємствах галузі.

«Враження навіть більші, ніж я очікував. Це абсолютно сучасні технології, які надзвичайно ефективно працюють. Пасажирські перевезення - це сегмент ринку, що має свої особливості. Обласна державна адміністрація виступає замовником міжміських маршрутів перевезення пасажирів і часто йдуть нарікання з боку споживачів послуг стосовно несвоєчасності або неякісного надання послуг перевізниками. Те, що ми сьогодні бачимо, дає можливість чітко контролювати виконання перевізниками тих домовленостей, які вони беруть відповідно до графіку маршруту і відповідно до маршрутної сітки, яка затверджена. Сама система оперативного диспетчерського центру спрямована на підвищення якості надання послуг перевезення пасажирів. Це певний інноваційний елемент використання співпраці в рамках державно-приватного партнерства», - зазначив голова Вінницької ОДА Валерій Коровій під час огляду центру.

За словами очільника облдержадміністрації, цей проект дає можливість поєднати зацікавленість безпосередньо продукту замовника, тобто обласну державну адміністрацію і перевізника, який має декілька одиниць транспорту і він зацікавлений контролювати ефективність використання майна: і розхід пального, і швидкість руху.

«І, ще один аспект, який є самий важливий – це безпека руху. Адже завдяки нововведеній системі чітко відслідковується швидкість транспортного засобу, бо часто є нарікання на перевищення швидкості водіями на міжміських маршрутах особливо на тих ділянках доріг, де є гарне дорожнє покриття. А це є вагомою складовою у оцінці роботи відповідного перевізника», - додав Коровій.

Як зазначили у прес-службі Вінницької ОДА, основними завданнями нового оперативно-диспетчерського центру є:

- Отримання та збір інформації щодо руху транспортних засобів, облаштованих GPS трекерами, що встановлені на транспортних засобах підприємств, установ і організацій галузі; перевізників, які надають послуги з перевезення пасажирів у відповідності до укладених договорів; інших транспортних засобів та підключені до приймаючого модуля ОДЦ.

- Здійснення моніторингу стану пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування та рівень обслуговування населення у режимі реального часу, шляхом використання системи GPS позиціювання.

- Аналіз завантаженості маршрутної мережі, що використовується для перевезення пасажирів, обслуговування населення.

- Надання пропозицій щодо зміни шляху проходження автобусних маршрутів загального користування.

- Контроль за виконанням розкладів руху та схем маршрутів під час здійснення перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та під час надання підприємствами послуг населенню.

- Контроль виконання рейсів на автобусному маршруті загального користування.

-Інформування населення про стан пасажирських перевезень та стан надання послуг населенню області.

При цьому в прес-службі додали, що на сьогоднішній день за результатами конкурсів, проведених протягом 2017 року надано доступ до телеметричних даних 224 транспортних засобів перевізників Вінницької області.