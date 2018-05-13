На Євробаченні-2018 назвали кращого композитора і найбільш артистичну співачку

Приз композиторів отримала група EQUINOX з Болгарії з піснею "Bones".

На Євробаченні-2018 вручили щорічні премії Марселя Безансона.

Як пише Страна.uа, про це повідомляє офіційний канал пісенного конкурсу на YouTube.

Приз композиторів отримала група EQUINOX з Болгарії з піснею "Bones". Музикантів оцінили за кращу композицію з особливою увагою до оригінальності та національної ідентичності в музиці, і ліриці.

Преса вибрала своїх переможців, якими став дует з Франції Madame Monsieur з піснею "Mercy".

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Приз за артистизм вручають за підсумками голосування коментаторів з усіх країн. Переможцем стала співачка з Кіпру Елені Фурейра з піснею "Fuego".

Премія Марселя Безансона - професійна нагорода для учасників пісенного конкурсу Євробачення. Перше нагородження відбулося в 2002 році в Естонії.