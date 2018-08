Данилко прокоментував підсумки Євробачення-2018

На думку Андрія Данилка, виступ Melovin був "гідним". При цьому співак допустив існування "якоїсь вказівки" повернути Євробачення в "Стару Європу з слов'янської частини".

Український співак і продюсер Андрій Данилко вважає, що організатори Євробачення вирішили змінити ситуацію, коли найвищі бали отримують, як правило, Україна і Росія. На його думку, з'явилася "якась вказівка" повернути конкурс у "Стару Європу з слов'янської частини".

Перемогу у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2018 здобула учасниця з Ізраїлю Нетта з піснею Toy, український представник Melovin зайняв 17 місце.

"Коли два роки тому ми з Інною Білокінь (сценічна мама Сердючки – ред.) оголошували від України результати голосування, нам було сказано назвати Естонію. Хоча мені їх учасники не сподобалися, і я не розумів, чому їх. Я вважаю, що є все-таки якась установка продюсерів конкурсу. Зверніть увагу, що, коли в цей раз оголошували результати голосування журі, кілька країн йшла врівень – не було когось одного, який вибивався вперед. Напевно, це робили для того, щоб як можна довше зберігати інтригу до глядацького голосування. Це все-таки режисура, і з точки зору проведення телеконкурсу це правильно", — заявив він у коментарі виданню "Вести".

За його словами, Євробачення — це свято, куди люди приїжджають відпочивати, а не оцінювати вокал і ноти. В одному інтерв'ю Нетти Данилко прочитав, що, готуючи свій номер, вона певною мірою грунтувалася на виступ Сердючки, тому що "це був азарт і веселощі".

Крім того, Данилко не розуміє критеріїв, згідно з якими журі різних країн виставляють свої оцінки: "Ми з компанією дивилися Євробачення як футбол – взяли пиво, а потім один з друзів запропонував після виступу писати на папірцях, хто на чию перемогу ставить. Але я відмовився від цієї гри, тому що є якісь речі, які відбуваються абсолютно непередбачувано. В першу чергу, оцінки від журі: незрозуміло, за якими критеріями вони оцінюють, і чому саме ці люди сидять там. І в цей раз я не розумію, чому в нашому журі, наприклад, була Христина Соловій? Швидше, в журі повинні бути люди, які брали участь у Євробаченні або мали до цього конкурсу якесь відношення. Мені здалося, що існує якась вказівка повернути конкурс в Стару Європу з слов'янської частини".

Співак також високо оцінив виступ Melovin.

"Виступ нашого Melovin я вважаю гідним – він ні на кого не схожий. А його очі, рояль у вигляді спливаючого гробу і палаючі сходи точно запам'ятаються", — сказав Данилко.

Євробачення в цьому році вперше пройшло в Португалії на арені Altice в Парку Націй. Фінальне шоу Євробачення відбулося в суботу, 12 травня. У грандіозному концерті взяли участь конкурсанти з 26 країн.

За підсумками глядацького голосування і голосування професійного журі перемогу здобула співачка з Ізраїлю Нетта, друге місце посіла представниця Кіпру Елені Форейре з піснею Fuego, на третьому місці виявився учасник з Австрії Цезар Семптон з піснею Nobody But You.