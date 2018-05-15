Після видачі ліцензій УНЛ зможе швидко залучити значні інвестиції - Майкл Фогго

Після видачі ліцензій для українських операторів лотерей компанія УНЛ змогла б швидко залучити значний обсяг інвестицій для будівництва сучасної компанії з європейським підходом до ведення бізнесу.

Про це заявив власник УНЛ, британський бізнесмен Майкл Джон Фогго в інтерв'ю «РБК-Україна».

«У УНЛ історично стабільні зв'язки з провідним міжнародним постачальником лотерейних систем і устаткування IGT (International Game Technology PLC) - визнаним лідером індустрії. Це наш стратегічний партнер, з яким у нас довгостроковий контракт, були, є і будуть міцні ділові зв'язки. З американськими колегами з IGT у УНЛ зараз існують стратегічні плани щодо розгортання сучасної лотерейної платформи і оновлення ритейл-обладнання після видачі урядом ліцензії та прийняття ліцензійних умов для учасників лотерейного ринку», - повідомив він.

Фогго зазначив, що перевірені практикою лотереї та технології від IGT в партнерстві з діючою командою УНЛ - це безпрограшний варіант побудови лотереї, аналогічної тим, які працюють у Великобританії, Франції, Польщі, США.

«Україна знаходиться в Європі, а тому в будь-якому випадку лотерейна галузь буде побудована за кращими європейськими моделями. І я зацікавлений в тому, що брати активну участь у розвитку лотерейного ринку тут. При правильній реалізації моделі лотерейного ринку, лотерея зможе принести дохід усім - державі, суспільству, гравцям і інвесторам», - заявив він.

Окрім того, британський бізнесмен спростував повідомлення в українських ЗМІ про те, що бенефіціарами УНЛ є українські політики Олександр Третьяков, Гліб Загорій, бізнесмен Борис Ложкін, а у Третьякова є опціон на придбання частки компанії.

«Я не знайомий ні з ким з цих людей. Так, я бачив деякі статті в українських ЗМІ, де стверджувався подібний нонсенс. Хочу підкреслити: я не пов'язаний і не можу бути пов'язаний з українськими політиками. І, до речі, зараз юристи УНЛ проводять роботу щодо всіх цих неправдивих публікацій. Наприклад, в деяких медіа стверджувалося, що компанію намагалися захопити рейдерським шляхом. Але напередодні покупки я, зрозуміло, перевіряв за допомогою юристів абсолютно все, що стосується УНЛ, і можу запевнити, що інформація про рейдерське захоплення - неправда. Інформація про наявність у когось опціону на придбання частки УНЛ - теж абсолютна вигадка. Проведений фінансовий і юридичний аудит показав, що не існує ніяких прав третіх осіб та інших обмежень щодо переходу компанії в мою власність», - підкреслив він.