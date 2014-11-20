ООН стурбована припиненням лікування в Україні понад 70 тис. пацієнтів, хворих на ВІЛ та туберкульоз

Про це йдеться в доповіді ООН від 20 листопада про стан дотримання прав людини в Україні, згідно з якою, в організації серйозно стурбовані істотним скороченням економічних, соціальних і культурних прав людей в Україні.

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Зокрема, відзначається, що особливо актуальною проблемою є ризик припинення лікування приблизно 60 тис. ВІЛ-позитивних і близько 11600 пацієнтів з мультирезистентним туберкульозом у всіх регіонах України через незавершені тендери на придбання ліків, необхідних для порятунку життя.

«Припинення лікування загрожує життю понад 70 тис. пацієнтів і може призвести до неконтрольованого поширення епідемій», - застерігають експерти.

В зв'язку з цим зазначається, що закупівля необхідних ліків є однією з основних обов'язків держави для забезпечення мінімально необхідного рівня права на охорону здоров'я.