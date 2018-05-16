Валерій Коровій взяв участь у відкритті оновленого приміщення дитячої юнацької спортивної школи у місті Козятин

У вівторок, 15 травня, голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій здійснив робочу поїздку до міста Козятин, де взяв участь у відкритті оновленого приміщення дитячої юнацької спортивної школи.

Також, до участі у відкритті долучились заступник голови ОДА Олександр Крученюк, начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Сергій Чернявський, депутати обласної Ради і Козятинської міської ради та громадськість міста.

Директор закладу Лариса Сивобородько розповіла, що процес ремонту тривав майже 3 роки. За цей час повністю оновлено дах приміщення, проведено капітальний ремонт, замінено вікна та підлогу. Для дітей облаштовано зручні роздягальні та комфортні душові кімнати. Загальний кошторис ремонтних робіт склав понад 3 млн. грн. Гроші виділили як з обласного, так і з міського бюджету. Окрім того, школа приймала участь у конкурсі проектів регіонального розвитку і за підсумками виграла проект на 64 тис. грн., які також були спрямовані на реконструкцію приміщення.

Вітаючи присутніх вихованців Козятинської ДЮСШ та їх батьків із відкриттям відремонтованої школи, Валерій Коровій зазначив: «Сьогодні наші діти мають можливість займатись у такій чудовій оновленій спортивній школі. Все це зроблено для них. Адже вони у нас найкращі, найталановитіші, найрозумніші і ми прагнемо зробити все задля того, щоб ви навчались і зростали в комфортних умовах. Ми крок за кроком рухаємось вперед і розбудовуємо нашу державу. За останні 4 роки зроблено більше ніж за всі роки незалежності нашої країни. Дійсно, не може бути все одразу, але важливо усвідомити, що від кожного з нас залежить дуже багато. Необхідно усвідомити власну спроможність, власні сили і лише об’єднавшись ми будуватимемо нові спортивні зали, робитимемо щасливими наших дітей, будуватимемо нові дороги і заводи і розбудуємо нову державу Україну».

Загалом у школі навчається 420 дітей, які розподілені на 21 групу. У закладі культивується 8 видів спорту, зокрема волейбол, баскетбол, кульова стрільба, футбол, легка атлетика, художня гімнастика, плавання та карате. Лариса Сивобородько розповіла і про значні успіхи своїх вихованців, адже багато хто має суттєві здобутки на Європейських змаганнях та змаганнях світового рівня. Окрім того, значна кількість випускників школи продовжили свою спортивну кар’єру у національних збірних України з різних видів спорту.

Слова вітання висловив і міський голова Козятина Олександр Пузир: «Шановна громадо, дорогі діти, сьогодні ми бачимо ті суттєві зміни, які відбуваються у нашій державі. І у Вінницькій області ми маємо можливість побачити гарні результати проведеної командної роботи. В першу чергу, хочу висловити подяку Валерію Коровію за підтримку і співпрацю. Також хочу подякувати депутатам обласної Ради, які нас підтримали, і всім тим, хто був не байдужим і допомагав нам реалізувати цей проект».

Гості високо оцінили сучасні зміни в закладі. Енергозберігаючі вікна в будівлі, капітальний ремонт даху та системи опалення. Проведено ремонт гімнастичної зали зі встановленням тепловентиляторів та обладнання необхідним спортивним інвентарем для занять художньою гімнастикою, відремонтовані душові кабіни та туалетні кімнати, а також відремонтовано центральний вхід. Зазнали реставрації стіни та підлога, повністю оновлені фойє та роздягальні.

Крім того, вихованці школи підготували для поважних гостей показовий спортивний виступ, у якому продемонстрували свою вправність у всіх видах спорту, які викладаються у Козятинській ДЮСШ.

На завершення від керівництва області та міста тренерам та учням школи презентували солодкий сюрприз у вигляді торта в формі спортивного майданчика.