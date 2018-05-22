"Халявні" гроші: де у світі громадянам платять просто так і чому українцям подібне поки не "світить" (відео)

Повне фінансове забезпечення громадян державою практикується у багатьох країнах світу.

Рішення спробувати ввести у себе БОД - безумовний основний дохід, - прийняли у Фінляндії, Італії, Німеччині, Канаді, Індії, Намібії та інших країнах.

Вперше експеримент здійснили в Канаді ще в 70-ті роки у провінції Манітоба. Протягом 2 років 12 000 жителів містечка Дофін отримували щомісяця базову суму на життя. У результаті в містечку на 8,5% скоротився рівень госпіталізації, підлітки зосередилися на школі, а матері почали більше часу приділяти дітям. Лише 1% учасників програми припинили працювати зовсім, розраховуючи на допомогу держави.

В Індії подібний експеримент тривав півтора року. У 20 населених пунктах підвищився рівень охорони здоров’я, освіти, люди стали економічно активнішими. У Намібії регулярні безумовні виплати 90 євро допомогли зменшити рівень злочинності на 42%, а кількість людей, що живуть за межею бідності, скоротилася майже вдвічі.

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З січня 2017 до 2019 року у Фінляндії триває експеримент. 2 тисячі фінських безробітних щомісяця отримують $600 від державної страхової компанії. Навіть якщо вони знайдуть високооплачувану роботу, виплати не припиняться.

В Італії до громадської ініціативи долучилося ціле містечко: жителі Ліворно щомісяця видають сотні місцевих безробітних по $537. У Німеччині базовий дохід 1000 євро на місяць розігрують у лотерею. Це неурядова програма, експериментом займається компанія з краудфандінгу.

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Експерти стверджують, що поки Україні такий експеримент проводити зарано. Зазвичай за такі виплати беруться країни з ВВП понад $30 тисяч на душу населення. В Україні цей показник у 13 разів менший – лише $2200.