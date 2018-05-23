У Миколаєві до приїзду Порошенка асфальтували дорогу і фарбували бордюри - ЗМІ
16:21, 23 травня 2018Суспільство
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Вночі напередодні візиту Порошенка дорогу до миколаївського полігону "Широкий лан" асфальтували комунальники.
Миколаїв підготували до візиту Порошенка \ УНІАН
У Миколаєві вночі напередодні візиту перезидента Петра Порошенка комунальники асфальтували дорогу до полігону "Широкий лан".
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Ольга Решетилова. "А на полігоні "Широкий лан" сьогодні в 12 ночі почали класти асфальт, бо приїде президент. Два Майдани. Чотири роки війни. Двадцять сім років незалежності" - написала у соцмережі Решетилова.
Крім того, місцеві жителі пишуть в соцмережах, що до візиту Порошенка в місті пофарбували не тільки бордюри та урни, але і газони, розташовані за маршрутом прямування президентського кортежу. Про це на своїй сторінці в Facebook написав активіст Євген Воловий.
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