На Донбасі зростає покоління дітей війни - соціологи

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Наталя Харченко в ході презентації оновленого дослідження потреб гуманітарної допомоги Донецької та Луганської областей, організованого гуманітарних штабом Ріната Ахметова.

За її словами, бажання вивезти дітей з окупованих районів стоїть на першому місці серед потреб населення.

«41% опитаних сімей з дітьми говорять, що вони хотіли б, але не можуть вивезти своїх дітей на безпечну територію. Це - відкладена міграція. Це неможливість забезпечити безпеку своїм дітям з одного боку, з іншого - підкреслює міграційний настрій і бажання сімей з дітьми виїхати з окупованих територій. Захистити дітей від зовнішніх загроз і забезпечити їх безпеку», - сказала Харченко.

Читайте такожУ Ровеньках бойовики збираються ловити підлітків-диверсантів (відео)За словами експерта, батьки вважають найважливішою необхідністю захистити своїх дітей від травмуючої інформації. «Діти на окупованих територіях зазнають дуже важких стресів. Батьки говорять насамперед не про потреби в харчуванні, не про потреби медичної допомоги, а в першу чергу про захист від соціального та психологічного стресу. Діти стають тривожними, замкнутими. Зростає ціле покоління дітей війни. Діти перебувають у стані депривації. З цим необхідно щось робити», - зазначила Харченко.

Також, додала вона, кожна третя сім`я, яка проживає на цих територіях, не в змозі забезпечити своїм дітям нормальні умови для життя і розвитку.

Дослідження було проведено на замовлення гуманітарного штабу Ріната Ахметова і «Допоможемо ТВ» з 6 по 20 листопада 2014 року. У проекті оцінювалися потреби гуманітарної допомоги жителів міст Донецької та Луганської областей. Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) методом телефонного інтерв`ю, опитувалися особи віком старше 18 років.