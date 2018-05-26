Фінал Ліги чемпіонів: як проводять час фанати команд у центрі столиці (відео)

Центр Києва перетворився на суцільну фан-зону футбольних уболівальників.

До фінального матчу Ліги чемпіонів-2018, який відбудеться на стадіоні НСК "Олімпійський", залишилися лічені години. Центр столиці наводнили фанати команд-учасниць фінальної битви.

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Ще вдень фанати "Ліверпуля" зібралися у парку Шевченка, де розташована офіційна фан-зона шанувальників цієї команди. Розважальна частина почалася о 14:00

Вболівальники прикрасили парк атрибутикою своєї команди. Щоправда ті, яким пощастило дістатися до Києва. І хоча фанати "Ліверпуля" продовжують прибувати до Києва, сотні з них так і не потраплять на матч. Їхні рейси скасовано через те, що аеропорт "Бориспіль" не зміг виділити час на посадку.

У центрі Києва багато фанатів, як англійської команди так і іспанської, всі вони гуляють і фотографуються один з одним. У фан-зоні особливо помітні вболівальники "Ліверпуля".