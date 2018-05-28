У Чорнобильській зоні затримали трьох сталкерів-вінничан

Правопорушники притягнуті до відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення.

Прикордонники затримали трьох жителів Вінниці під час незаконного проникнення в Чорнобильську зону.

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Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

"Вчора ввечері неподалік від населеного пункту" Дитятки Київської області прикордонники Житомирського загону спільно з представниками Національної поліції виявили трьох людей, які намагалися поза контрольних постів потрапити в Чорнобильську зону", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Держприкордонслужбі, правопорушниками виявилися троє 21-річних жителів Вінниці. Вони намагалися проникнути в зону відчуження та зону безумовного (обов'язкового) відселення з метою екстремального туризму та відпочинку.

Затримані, притягнуті до відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення.