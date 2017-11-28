У Чорнобильській зоні на військовому об'єкті загинув сталкер з Білорусі.

Про це повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції України в Київській області.

"Двоє білорусів та росіянка незаконно проникли на територію відселеного закритого військового об’єкту «Чорнобиль-2». Молоді люди, як і більшість нелегальних туристів-екстремалів, хотіли отримати найяскравіші враження та фото. 33-річний сталкер обрав для цього радіолокаційну вежу, що знаходиться за декілька кілометрів від станції. Проте не розрахував свої сили і зірвався з 15-тиметрової висоти", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що лікарі констатували смерть чоловіка.

Поліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство") з відміткою про нещасний випадок.

Стосовно товаришів загиблого правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 46-1 КУпАП. За порушення вимог режиму радіаційної безпеки їм доведеться сплатити штраф. Підготовлені відповідні документи для скорочення терміну їх перебування в Україні, зазначили у відділі комунікації.