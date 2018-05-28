У Сумах понад 600 осіб взяли участь у "Велодні"

Наймолодшій учасниці заходу - всього 2,5 роки.

У Сумах сьогодні, 28 травня, понад 600 людей взяли участь в акції "Велодень", покликаної популяризувати велосипедний рух.

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Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції колоною, довжиною майже в кілометр, на різних велосипедах проїхали центральними вулицями обласного центру.

На акцію городяни приїжджали цілими сім'ями, у тому числі з маленькими дітьми. Наймолодшій учасниці заходу - всього 2,5 роки. На акцію вона приїхала разом із мамою на спеціальному кріслі.

Перед стартом велосипедистам нагадали основні правила дорожнього руху. За безпекою стежили патрульні інспектори поліції. Колону супроводжувала карета швидкої допомоги і медики Товариства Червоного хреста.

Своєю акцією велосипедисти намагалися привернути увагу сумчан до здорового способу життя і ще раз привернути увагу до проблем розвитку велосипедної інфраструктури в місті.

Після заїзду для учасників акції організатори провели вікторини та розіграші призів.

Цього року в Сумах це вже друга масова акція велолюбителів. Сезон вони відкрили 1 травня.