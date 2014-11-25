В Луганській області бойовики за добу 19 разів обстріляли мирне населення

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Зафіксовано 36 випадків відкриття вогню з боку бойовиків. Обстріли велися із застосуванням гармат, мінометів, установок "Град"", - повідомили в прес-центрі.

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Обстрілів зазнали населені пункти в Луганській області: Верхня Ольхова, Станично-Луганське, Трьохізбенка, Кримське, Кряковка, Щастя, Макарове, Нижньотепле.

В Донецькій області – населені пункти Оленівка, Новотроїцьке, Миколаївка, Красногоровка, Авдіївка, Пески, Веселе, Тоненьке, Березове.

В прес-центрі АТО повідомили, що на маріупольському плацдармі ситуація істотно не змінилась Позиції сил АТО добре укріплені і мають увесь спектр сил та засобів для адекватної відповіді агресору.

"Бандити самопроголошених республік в черговий раз намагалися артилерійським вогнем похитнути оборону наших військ в районі аеропорту "Донецьк". Їхні спроби були марними. Усі атаки були відбиті. Ворог відступив. Активна оборона триває", - підкреслюється в повідомленні.

Продовжує надходити інформація про злочини бойовиків проти мирного населення. Зокрема, зафіксовано випадок підриву на розтяжці цивільної особи поблизу міста Горлівки. "Лише на Луганщині бандити 19 разів відкривали вогонь по населених пунктах. Кількість жертв у результаті їхніх злочинних дій уточнюється", - повідомили в прес-центрі.

"Українська артилерія відкриває вогонь у відповідь не лише для захисту власних позицій, але й для захисту мирного населення. Упродовж доби артилерія сил АТО виконала 30 вогневих завдань по місцях скупчення живої сили та техніки бойовиків", - говориться в повідомленні.