СБУ попереджає про чергові провокації російських спецслужб у Харкові

Небезпека провокацій з використанням вибухових речовин проросійськими найманцями у Харкові зберігається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам у Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

За його словами, до цих провокацій, зокрема останніх на території міста причетні спецслужби РФ, які надають терористам вибухові речовини, у тому числі заборонені міжнародними конвенціями.

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«Ті затримання, які вже проведені, у тому числі й останнє затримання майора міліції (який планував підірвати один з райвідділів міліції у Харкові - УНІАН), свідчать про те, що загроза залишається, й СБУ буде продовжувати працювати над запобіганням», - наголосив Наливайченко.

За його словами, до цієї роботи також будуть залучені співробітники органів внутрішніх справ, «тобто станом на сьогодні ми можемо сказати, що боротьба продовжується, і необхідно зараз об'єднати зусилля СБУ і МВС, а також громадян».