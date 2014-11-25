У Маріуполі обмежили продаж алкоголю через соціально-психологічну напруженість

У Маріуполі вводять обмеження на реалізацію алкогольних напоїв. Про це повідомляє прес-служба Маріупольської міськради.

Наголошується, що у зв’язку з тим, що на теперішній час Маріуполь знаходиться у зоні проведення військових дій, у місті зосереджена велика кількість військових частин і підрозділів, соціально-психологічна напруженість серед населення значно збільшена.

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Рішенням виконкому міської ради у місті зокрема забороняють роздрібну торгівлю алкогольними напоями у тому числі з вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5% об'ємних одиниць із 20 години вечора до 10 години ранку, а також на території об'єктів транспортної інфраструктури (залізничного вокзалу, автовокзалу, автостанції, аеропорту, зупинках громадського транспорту).

У міськраді додають, що продаж алкогольних напоїв у нічний час створює напружену соціально-психологічну обстановку серед жителів міста, а також значно збільшує ризики скоєння правопорушень та настання нещасних випадків внаслідок зловживання алкоголем.