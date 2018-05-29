У Польщі на заробітках помер 23-річний чемпіон України (фото)
11:46, 29 травня 2018Суспільство
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Хлопець вирушив за кордон, намагаючись заробити грошей і влаштувався на будівельні роботи в Польщі.
Владислав Мініч був чемпіоном України з мас-рестлінгу / Федерація мас-рестлінгу України
У Польщі помер 23-річний спортсмен із Херсонської області, чемпіон України і бронзовий призер фіналу Кубка світу з мас-рестлінгу Владислав Мініч. Хлопець вирушив за кордон, намагаючись заробити грошей і влаштувався на будівельні роботи в Польщі.
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Про це повідомили у Федерації мас-рестлінгу України.
Після його смерті батьки зіткнулися з проблемою доставки тіла спортсмена, яка обійшлася їм в 70 тисяч гривень. Зібрати гроші допомогли друзі Владислава, а також Федерація мас-рестлінгу.
Як повідомляв УНІАН, раніше найтитулованіший важкоатлет світу помер від цирозу печінки у 50 років.
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