Адвокат заявив про пограбування квартири керівника "РИА Новости Украина" Вишинського

За попередньою версією, невідомі проникли через вікно балкона, хоча квартира знаходиться на 3 поверсі.

Квартиру керівника агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, пограбували.

Про це на сторінці в Facebook повідомив його адвокат Андрій Доманський.

"У квартирі все перевернуто, всі речі розкидані, попередньо зникли документи", - написав адвокат.

Станом на 21.00, огляд місця інциденту завершено, сліди й речові докази вилучені, сусіди опитані", - додав Доманський

Також він зазначив, що за попередньою версією, невідомі проникли через вікно балкона, хоча квартира знаходиться на 3 поверсі.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Було затримано директора "РИА Новости Украина" Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

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Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль "За возвращение Крыма".

Після повернення з Криму в 2014 році Вишинський зі ще кількома журналістами розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". За даними СБУ, Вишинський продукував матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. евро.

Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності - це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця.

17 травня Херсонський міський суд заарештував Вишинського на два місяці. Йому пред'явлено звинувачення у державній зраді.