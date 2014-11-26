Угорщина ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС
Угорщина ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, повідомив голова МЗС Павло Клімкін.
Про це на своїй сторінці в Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Угорщина ратифікувала Угоду про асоціацію України з ЄС", - написав він.
Угорщина ратифікувала Угоду про асоціацію України з ЄС. #UnitedForUkraine
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 26, 2014
Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня, відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.
Читайте такожКлімкін: ратифікацію Угоди з ЄС затягувати не будуть
Після обрання президентом Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня.
16 вересня Верховна Рада та Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Також документ мають ратифікувати всі країни-члени ЄС. На сьогодні угоду вже ратифікували парламенти Болгарії, Латвії, Литви, Естонії, Мальти, Румунії та Словаччини.