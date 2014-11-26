Угорщина ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС

Про це на своїй сторінці в Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Угорщина ратифікувала Угоду про асоціацію України з ЄС", - написав він.

Угорщина ратифікувала Угоду про асоціацію України з ЄС. #UnitedForUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 26, 2014

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня, відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

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Після обрання президентом Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня.

16 вересня Верховна Рада та Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Також документ мають ратифікувати всі країни-члени ЄС. На сьогодні угоду вже ратифікували парламенти Болгарії, Латвії, Литви, Естонії, Мальти, Румунії та Словаччини.