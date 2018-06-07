"Залишиться в наших серцях": Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі смертю Кіри Муратової
02:44, 07 червня 2018Суспільство
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Порошенко зазначив, що світла пам'ять про Кіру Муратову "залишиться в наших серцях".
Кіра Муратова / фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родині, друзям та шанувальникам творчості української режисера Кіри Муратової, яка померла 6 червня.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Порошенка в Facebook.
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"Надзвичайно талановита режисерка, людина-епоха. Її погляду на цей світ аплодували найвибагливіші критики. Її талант відзначали на найпрестижніших кінофестивалях. Жити в один час з нею було великою честю", - написав Порошенко.
"Світла пам'ять про Кіру Муратову залишиться в наших серцях…", - додав президент.
Як повідомляв УНІАН, Кіра Муратова померла 6 червня у віці 83 роки.
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