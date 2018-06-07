"Залишиться в наших серцях": Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі смертю Кіри Муратової

02:44, 07 червня 2018
Суспільство
74 0
Кіра Муратова / фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родині, друзям та шанувальникам творчості української режисера Кіри Муратової, яка померла 6 червня.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Порошенка в Facebook.

Читайте такожУкраїнка Муратова стала членом журі кінопремії "Оскар"

"Надзвичайно талановита режисерка, людина-епоха. Її погляду на цей світ аплодували найвибагливіші критики. Її талант відзначали на найпрестижніших кінофестивалях. Жити в один час з нею було великою честю", - написав Порошенко.

"Світла пам'ять про Кіру Муратову залишиться в наших серцях…", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, Кіра Муратова померла 6 червня у віці 83 роки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #режисер#Петро Порошенко