"Залишиться в наших серцях": Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі смертю Кіри Муратової

Порошенко зазначив, що світла пам'ять про Кіру Муратову "залишиться в наших серцях".

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родині, друзям та шанувальникам творчості української режисера Кіри Муратової, яка померла 6 червня.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Порошенка в Facebook.

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"Надзвичайно талановита режисерка, людина-епоха. Її погляду на цей світ аплодували найвибагливіші критики. Її талант відзначали на найпрестижніших кінофестивалях. Жити в один час з нею було великою честю", - написав Порошенко.

"Світла пам'ять про Кіру Муратову залишиться в наших серцях…", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, Кіра Муратова померла 6 червня у віці 83 роки.