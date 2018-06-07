Бояться так, що банять: автор "кривавих" постерів до ЧС-2018 у Росії опублікував ще один

Український художник Єрмоленко, позбувшись бану, опублікував ще один "кривавий" постер до ЧС-2018 у Росії.

Український художник Андрій Єрмоленко створив серію постерів до Чемпіонату світу з футболу 2018 у Росії, показавши жорстоку та криваву сутність режиму у цій країні. Вони стали хітом у соцмережах та ЗМІ та викликали обурення у Росії.

Після численних скарг росіян його забанили у Facebook. Але за підтримки українських користувачів він повернувся та опублікував новий постер.

Єрмоленко відомий в Україні завдяки нашивкам для сотень Євромайдану і воїнів АТО (зокрема, «Укроп»), та серії неофіційних логотипів для найбільших міст України «United Colours of Ukraine».

Як повідомляв УНІАН, раніше німецька компанія Lufthansa оконфузилася, видавши Україну за Росію у рекламному ролику до ЧС-2018.