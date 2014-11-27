Через ремонтні роботи частина Харкова залишилася без опалення

У Харкові через проведення ремонтних робіт на тепломагістралі без опалення залишилася частина міста.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на головного інженера КП «Харківські теплові мережі» Євгена Зінченка.

За його даними, ремонтні роботи проводяться на тепломагістралі в Ленінському районі Харкова у зв'язку з пошкодженням на трубопроводі діаметром 1200 мм.

Зінченко зауважив, що на упорному кільці магістрального трубопроводу, який прокладений в Ленінському районі, виявили тріщину, яка призвела до протікання води. Зараз це пошкодження усувають.

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За словами головного інженера ХТС, прихований дефект виявили п'ять днів тому, і ремонтні роботи запланували заздалегідь. Про проведення робіт мешканців будинків поінформували за допомогою інформаційних оголошень.

Зінченко повідомив, що на час усунення неполадки без тепла залишилися 111 будинків Ленінського району, а в будинки решти 8 районів міста тепло подається не в повному обсязі.

Він підкреслив, що роботи активно йдуть і повністю відновити систему теплопостачання в КП «ХТМ» планують вже до 18:00 сьогоднішнього дня.