"Неможливо купатися": у мережі показали нові фото з пляжу в Криму

Тепер в окупантів є відмазка - туристів немає, тому що мазут, зазначив блогер.

© twitter.com/CrimeaUA1 © twitter.com/CrimeaUA1 © twitter.com/CrimeaUA1 Жителі Гурзуфа в окупованому Криму повідомляють про сильне забруднення моря мазутом. Читайте такожНа пляжі українського курорту виявили радіоактивний пісок Про це пише в Twitter блогер Кримський бандерівець. "Крим. Жителі окупованого Гурзуфа повідомляють про масштабне забруднення пляжів мазутом: "Неможливо купатися в морі. Мазут залишається на шкірі і важко відтирається. Люди йдуть з пляжів". Орки відмовилися коментувати", - йдеться у його повідомленні. Нагадаємо, на пляжах окупованого Криму, незважаючи на початок літа, все ще безлюдно. Про це свідчить відео, опубліковане на своїй сторінці в Facebook блогером Олексієм Вітаускасом.

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