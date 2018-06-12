"Неможливо купатися": у мережі показали нові фото з пляжу в Криму

08:41, 12 червня 2018
Суспільство
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Жителі Гурзуфа в окупованому Криму повідомляють про сильне забруднення моря мазутом.

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Про це пише в Twitter блогер Кримський бандерівець. "Крим. Жителі окупованого Гурзуфа повідомляють про масштабне забруднення пляжів мазутом: "Неможливо купатися в морі. Мазут залишається на шкірі і важко відтирається. Люди йдуть з пляжів". Орки відмовилися коментувати", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, на пляжах окупованого Криму, незважаючи на початок літа, все ще безлюдно. Про це свідчить відео, опубліковане на своїй сторінці в Facebook блогером Олексієм Вітаускасом.

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Теги: #Крим#фото#пляж