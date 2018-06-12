Сексуальний танець у спідній білизні: топ-модель Victoria's Secret підірвала мережу пікантними кадрами (відео)
19:48, 12 червня 2018Суспільство
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Супермодель поділилася в мережі роликів, на якому Даутцен позує в нижній білизні і сексуально танцює.
Модель поділилася відео, на якому позує в нижній білизні / скріншот
Нідерландська супермодель Даутцен Крус вразила фанатів відвертим відео Супермодель поділилася в мережі ролик, на якому Даутцен позує в спідній білизні і сексуально танцює.
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Таким чином, «ангел» Victoria's Secret вирішила прорекламувати нову колекцію спідньої білизни Hunkemöller.
«Слідкуйте за наступною кампанією Hunkemoller. Мені було дуже весело на зйомках», – так прокоментувала опублікований відеоролик у соцмережі Даутцен Крус.
Увага! Відео містить сексуальні сцени і не рекомендовано особам, які не досягли 18 років
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