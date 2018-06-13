Молодик 13 червня: поради астрологів для залучення кохання і грошей

Молодик - це гарний час для загадування бажань і проведення ритуалів для залучення любові і фінансів.

Сьогодні, в ніч з 13 на 14 травня, відбудеться молодий місяць у знаку Близнюків. Це відмінний час для налагодження особистого життя, загадування бажань та залучення грошей.

Що робити в новий місяць для залучення кохання

Астролог Влад Росс розповів під час чату в "Главреді", що 14 червня, в перший день за місячним календарем, Венера входить у знак Лева. Цей період є сприятливим для налагодження стосунків. За словами астролога, зустрічі та стосунки, що почалися в цей час стануть доленосними для багатьох людей.

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"В цей день потрібно задуматися про плани та проекти на майбутнє, а також це гарний час для зустрічей і зав'язування любовних романів, флірту і початку відносин", - сказав Росс.

Він наголосив, що особливо це стосується 18-21 числа, оскільки Венера, що символізує жіночий початок, буде перебувати в поєднанні з висхідним вузлом долі, а чоловіча енергія Марса в поєднанні з західним вузлом.

"Такі зустрічі в середині червня я просто обіцяю! Це буде найкращий час для любові і зав'язування довгих кармічних взаємин. Люди, які будуть вам зустрічатися в цей час, будуть невипадковими", – запевнив астролог.

Для залучення любові у новий місяць радять проводити нескладні ритуали. Наприклад, можна провести обряд з мильними бульбашками. Для налагодження особистого життя потрібно, щоб мильна бульбашка полетіла. Якщо вона лопнула, потрібно повторити ритуал.

Молодик у червні 2018: що робити для залучення грошей

Молодик у червні також добрий для залучення грошей, так як вважається, що зі зростаючим Місяцем будуть зростати і доходи.

В цей день варто подумати про свій успіх, уявити себе на керівній посаді. Якщо Ви не задоволені своєю роботою, загадайте, ким би ви хотіли бути. Для більшого ефекту можна записати свої роздуми в блокнот. Це допоможе залучити грошову енергію.

Обряди для залучення фінансів на молодик 13 червня

Для залучення фінансів в день нового Місяця радять купити новий гаманець чи скарбничку, або посадити грошове дерево.

Також можна провести обряд з грошовою купюрою. Потрібно взяти купюру (чим більше її номінал, тим краще) і з одного боку написати олівцем "достаток, багатство, процвітання", а з іншого - "гроші йдуть до мене легко й часто, я притягую гроші". Після цього купюру варто на 5 хвилин затиснути в долонях і відчути її енергію.

Ще один ритуал варто проводити не тільки в день молодика 13 червня, але й кожний наступний аж до повного місяця. Він дуже простий: починаючи з молодого місяця, покладіть в кімнаті, де ви спите, на праву сторону підвіконня ваш гаманець перед сном, на ніч. Вранці забирайте і користуйтеся як зазвичай. Ввечері знову виконайте цей ритуал, і так до самого повного місяця. Гаманець не обов'язково повинен бути порожнім.

Ще один нескладний ритуал. В день нового Місяця розкладіть купюри в різні місця вашого будинку (квартири): на антресолі, шафі, холодильнику так, щоб вони були не помітними для інших. Через три дні всі купюри потрібно зібрати і придбати на них щось приємне, наприклад, про що давно мріяли або потрібну річ для дому.

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