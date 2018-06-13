Експерт назвав створення Антикорупційного суду важливим сигналом не тільки для МВФ, але і для іноземних інвесторів

Представники бізнесу хочуть, щоб «правила гри» були максимально прозорими і зрозумілими.

Створення в Україні Антикорупційного суду є важливим сигналом не тільки для Міжнародного валютного фонду, але і для іноземних інвесторів.

Таку думку висловив власник компанії з управління активами «Альтегрис» Ігор Плохой.

«Я зараз активно займаюся залученням в країну інвестицій з Європейського Союзу і можу з упевненістю сказати, що створення Антикорупційного суду – важливий сигнал не тільки для МВФ, але і для іноземних інвесторів, – упевнений бізнесмен. – Це підтверджує реальні наміри української влади боротися з корупцією».

За його словами, представники бізнесу хочуть, щоб «правила гри» були максимально прозорими і зрозумілими.

«Для бізнесу вкрай важливо, щоб правила гри були максимально прозорими і зрозумілими. Саме тому народним депутатам варто прислухатися до позиції НАБУ про необхідність прийняття додаткових законодавчих актів для запуску роботи Антикорупційного суду», – зазначив підприємець.

Нагадаємо, раніше Ігор Плохой заявив про те, що він став одним з перших, хто для того, щоб бути чесним перед державою, відкрито повідомив про отримання європейського громадянства і подав документи на розгляд президента про вихід з громадянства України.