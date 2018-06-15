На Одещині поліція звільнила близько 30 осіб, яких тримали в рабстві

Серед них була жінка на 8-му місяці вагітності, яку жодного разу не показали лікарю.

В Одеській області поліція звільнила близько 30 осіб, яких проти волі утримували та експлуатували як рабів.

Про це голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив у Facebook.

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«Сьогодні поліцейські підрозділу «Крим» реалізували оперативну інформацію і в Овідіопольскому районі Одеської області звільнили близько 30 осіб, яких проти волі утримували та експлуатували як рабів», - написав голова Нацполіції.

За словами Князєва, серед них була й жінка на 8-му місяці вагітності. «Її жодного разу не показали лікарю», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, на одеському пляжі затримали пенсіонера-збочинця, який приставав до 12-річній дівчинки.