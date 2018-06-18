Понад 3 млн українців постійно працюють за кордоном – Рева

За даними онлайн-лічильника, кожні 30 с один громадянин України вирушає за кордон.

З моменту запуску сайту ukrainianpeopleleaks.com, який рахує у режимі онлайн заробітчан, що їдуть за кордон, лічильник ресурсу перевищив 250 тис. осіб. Таким чином, дані ресурсу свідчать, що тільки за весну 2018 року Україну в пошуках працевлаштування покинули чверть мільйона громадян.

За даними ресурсу, кожні 30 с один громадянин України вирушає за кордон.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, який раніше коментував цифри сайту, понад 3 млн українців постійно працюють за кордоном.

"Нам державна прикордонна міграційна служба дала стабільну цифру, скільки наших людей перебувають за кордоном, за їх даними, фактично працюють. Це 3 мільйони 200 тисяч осіб. Справа в тому, що міграція дуже неоднорідна. Величезна маса людей виїжджає на тимчасову роботу, сезонну роботу. І виїхавши на два-три місяці, потім повертаються. Їдуть інші. І такий кругообіг. Якщо взяти масу людей, задіяних в міграції, то їх досить велика кількість. Але постійно за кордоном знаходяться 3 мільйони 200 тисяч осіб", - заявив міністр в ефірі телеканалу "112 Україна".