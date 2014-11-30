Понад 60 машин російського гумконвою перетнули кордон

Як повідомив ТАСС заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС РФ, "на пункті пропуску Матвєєв Курган завершено оформлення гуманітарного вантажу, понад 60 машин перетнули кордон і прямують у бік Донецька". Вони везуть понад 800 тонн гуманітарної допомоги.

Ще одна колона з понад 40 машин для Луганської області поки проходить митне оформлення на пункті пропуску Донецьк Ростовської області.

Читайте також"Гуманітарний конвой" від Путіна привіз тренажери для навчання бойовиків

В цілому, за запевненням російської сторони, вантажівки везуть понад 1,2 тис. тонн гуманітарної допомоги. Серед вантажів в основному будівельні матеріали для відновлення пошкоджених будівель і продукти харчування.

Як передає ТАСС, рух колон проходить у складних погодних умовах. Через хуртовини, ожеледицю та погану видимість на дорогах в Ростовській області водіям машин довелося рухатися з мінімальною швидкістю. Через це для доставки вантажів потрібно більше часу, ніж зазвичай.