Після спроби підкупити детектива НАБУ за півмільйона доларів затримали фігуранта справи, якого розшукували півроку

Суд призначив імовірному спільнику депутата Одеської облради заставу в 2 мільйони доларів. Сам депутат півроку тому втік від спецназа НАБУ, вистрибнувши у вікно.

15 червня правоохоронці затримали ймовірного спільника депутата Одеської обласної ради, який підозрюється у пропозиції співробітнику НАБУ неправомірної вигоди у розмірі 500 тис. дол. США. Перед цим майже шість місяців – із початку 2018 року — підозрюваний переховувався від слідства.

Як повідомляє НАБУ, 16 червня Печерський районний суд м. Києва за клопотанням слідчих Генеральної прокуратури обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 2 млн грн.

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12 січня 2018 року слідчі Генеральної прокуратури України за матеріалами детективів НАБУ, які працювали у складі спільної слідчої групи, повідомили про підозру чинному депутату Одеської обласної ради та його спільнику у пропозиції неправомірної вигоди службовій особі Національному бюро за вчинення дій останнім з використанням власного службового становища в інтересах тих, хто пропонує неправомірну вигоду. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України.

Після вручення повідомлення про підозру одному із учасників даного злочину вдалося втекти. Тоді його було оголошено у розшук.

За даними ЗМІ, депутат Одеської облради Олег Бабенко втік у Києві від спецназу НАБУ, вистрибнувши у вікно.

Як повідомляє НАБУ, неправомірна вигода співробітнику НАБУ пропонувалася в обмін на зняття арешту з рахунків ТОВ, задіяного, за даними слідства, у корупційній схемі з заволодіння коштами бюджету Одеси. Йдеться про гроші, отримані від продажу у грудні 2016 року міській раді Одеси будівлі державного підприємства «Завод «Краян» за завищеними цінами, а саме — за 185 млн грн. При тому, що реальна ринкова вартість такої будівлі, як встановлено слідством, знаходиться у діапазоні між 37 та 92 млн грн. За версією слідства, ймовірним бенефіціаром (вигодонабувачем) ТОВ є підозрюваний у пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі Національного бюро депутат Одеської облради.

Зазначені факти детективи НАБУ почали розслідувати в листопаді 2016 року. Під час слідства у грудні 2016 року ініційовано накладення арешту на рахунки згаданого приватного товариства.

Як повідомляв УНІАН, Одеського суддю, який стріляв у детективів НАБУ, можуть випустити з-під варти.