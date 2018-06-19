Peter Lions: журналіст знайшов "таємний акаунт Порошенка" в Facebook

За словами журналіста, сторінка Peter Lions досі існує, але починаючи від сьогоднішнього дня її "зачищено" та відкрито лише для "друзів".

Президент України Петро Порошенко протягом понад чотирьох років користувався соцмережею Facebook через особистий, секретний акаунт Peter Lions, заявив журналіст Олександр Дубінський.

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«Протягом 4.5 років Порошенко переховувався під псевдонімом Peter Lions. Петро Лев. З аватаркою Пітера Пена», – написав Дубінський в Facebook.

За словами Дубінського, публікації, які робив власник аккаунта, можуть говорити про його незрілість.

«Як сказав один мудрий чоловік, з яким я обговорював публікації Порошенка - Він одночасно і "цар звірів", і "чарівник-супергерой". Це клініка для дорослої людини. У мене онук зараз у такому ж образі», – продовжив він.

Журналіст також заявив, що після його посту про початок публікації скріншотів зі сторінки, аккаунт було зачищено, а сам Дубінський був видалений з його друзів. Сторінка, при цьому, існує досі. Але починаючи від сьогоднішнього дня її відкрито лише для "друзів". На цю сторінку підписано чимало політиків та бізнесменів, а також кілька членів родини Порошенка.

Дубінський заявив, що до сьогоднішньої ночі Порошенко зі своєї таємної сторінки був підписаний на трьох журналістів: на нього самого, Світлану Крюкову та Юрія Сколотяного.

У лютому 2018 року Петро Порошенко на прес-конференції заявив, що його життя - "не цукор", і запросив журналістку провести з ним один день і подивитися, як він живе.