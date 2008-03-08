Дубілет: Приватбанк не «замовляє музику» у ЗМІ

Приватбанк не «замовляє музику» у виданнях, в яких володіє основною часткою власності. Принаймні, так стверджує голова правління ВАТ «Приватбанк» Олександр Дубілет в інтерв`ю «Газеті по-київськи».

Зокрема йшлося і про саму «Газету по...», і про інші видання, що випускаються ТОВ "ПрессЦентр". «Ні, на редакційну політику ми не впливаємо, - категорично заявив Дубілет, - хоча й висловлюємо свою думку, якісь сюжети або проекти нам подобаються більше, якісь менше. Про це йде абсолютно відверта розмова на раді директорів, на якихось спільних семінарах. Ми вважаємо, що проекти Видавництва "ПрессЦентр" – всі "Газети по..." і головна "Газета по-київски" в першу чергу – це дуже цікаво і перспективно як з економічної точки зору, так і з позиції впливу на мас-медійний простір».

Що стосується інших видань, які українська преса «передала» у власність Приватбанку, - "Комсомольська правда", "Фокус", УНІАН, - тут Дубілет був не менш категоричний: ВАТ не є акціонером цих ЗМІ. «Я розумію, чому народжуються подібні питання. Насправді, Приватбанк не входить до складу акціонерів цих видань, ані прямо, ані опосередковано, і не впливає на їхні кроки і рішення. І вже тим більше не впливає на їхню редакційну політику», - заявив голова правління Приватбанка.