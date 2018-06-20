Закон щодо нових можливостей військової служби для ветеранів підписано президентом

Закон надає можливість продовження служби для військовослужбовців, визнаних лікарями непридатними до неї за станом здоров’я.

Глава держави Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби". Про це повідомляє прес-служба президента України.

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Зазначається, що документ вносить зміни у такі закони: “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Статут внутрішньої служби Збройних сил України”.

Закон надає можливості військовослужбовцям, визнаним рішеннями військово-лікарських комісій непридатними за станом здоров’я до військової служби, продовжувати її проходження.

«Бойовий досвід, морально-ділові якості та мотивація до військової служби таких військовослужбовців, не зважаючи на їхній фізичний стан, можуть бути реалізовані на військових посадах, які не потребують фізичних навантажень», - наголошується в повідомленні.

Відповідно до прийнятих змін, закон також дозволить: підвищити з 23 до 30 років вік прийому громадян в якості курсантів вищих військових навчальних закладів, що дозволить учасникам АТО та операції об’єднаних сил вступати на навчання та продовжувати військову службу в якості офіцерів або сержантів; підвищити до 60 років граничний вік перебування в запасі військовозобов’язаних-жінок, як це вже визначено для чоловіків, що забезпечить гендерну рівність та збільшить мобілізаційний ресурс; продовжувати в особливий період військову службу за новим контрактом на строк від 1 до 10 років, що сприятиме збільшенню кількості громадян, бажаючих проходити військову службу за короткотривалим контрактом; звільнитись чи укласти новий контракт військовослужбовцям, дія контрактів яких примусово продовжена після закінчення його строку в особливий період, та військовослужбовцям, які уклали контракт до закінчення особливого періоду і оголошення демобілізації.

«Реалізація вимог зазначеного закону надасть можливість підвищити мотивацію громадян до проходження військової служби», - зауважується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби) (реєстраційний номер 6052). За це рішення проголосував 231 народний депутат України.

Як пояснив на засіданні парламенту народний депутат України із фракції «Самопоміч» Тарас Пастух, цей закон важливий для військовослужбовців, які під час проходження військової служби були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень, одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

В результаті такі військовослужбовці далі не могли проходити службу в ЗСУ і мали бути звільнені. За його словами, Міністерство оборони тепер визначатиме окремі категорії посад, на яких можуть працювати такі військовослужбовці.

При цьому передбачено, що виключенням є розумові, сенсорні, психологічні вади та інші захворювання, визначені Міноборони.

Також законом унормуються підстави звільнення з військової служби військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства, які не пройшли випробувальний строк.