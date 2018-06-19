Рада ухвалила закон, яким розповсюджуються пільги на учасників ООС

З метою врегулювання питань соціального захисту громадян, які беруть участь у ООС вносяться зміни до 19 законів України.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні і в цілому закон України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку із прийняттям Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (реєстраційний номер 8293).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 236 народних депутатів України.

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Даним законом внесено зміни до Закону України «Про гуманітарну допомогу», якими передбачено звільнення від оподаткування товарів, транспортних засобів, які надходять для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Голова Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю Олександр Третьяков зазначив на засіданні парламенту нагадав, що відповідно до Указу президента України від 30 квітня 2018 року з 14.00 30 квітня 2018 року широкомасштабна антитерористична операція завершилася та розпочалася операція Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій і Луганській областях.

Тому з метою врегулювання питань соціального захисту громадян, які беруть участь у ООС вносяться зміни до 19 законів України.