Балух у листі Порошенку розповів, як у сімферопольському СІЗО співали гімн України

Балух, зокрема, розповів, як 12 червня, коли в РФ відзначається "День Росії", у СІЗО Сімферополя вигукували "Слава Україні!".

Український політв'язень Володимир Балух, якого утримують в окупованому Криму, написав листа президенту Петру Порошенку.

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Фото листа, датованого 22 червня, опублікував у суботу на своїй сторінці в Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Балух, зокрема, розповів, як 12 червня, коли в РФ відзначається "День Росії", у СІЗО Сімферополя вигукували "Слава Україні!".

"Показово, що 12 червня, день, на який Кремль нещодавно призначив "день расії", коли ввечері в Сімферополі гримів китайський салют, з вікон СІЗО дружньо лунало "Слава Україні" і непоодинокі арештанти співали український гімн", - пише політв'язень.

Він додав, що не розчув при цьому жодного схвального вигуку на честь "винуватиці торжества".

Крім того, Балух застеріг від "дзеркальної відповіді" на агресію Росії.

"Практика терору, яку неодмінно використовують правителі 1/7 частини суші планети Земля, як виявляється, є найживучішою з усіх політичних "традицій", незалежно від кольору прапора над Кремлем. Та понад усе я хотів би вберегти Україну від скочування до "дзеркальної" відповіді на дії агресора! Зла на благо не буває", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня омбудсмен Людмила Денісова заявила, що політв'язня Володимира Балуха, якого незаконно утримують в анексованому Криму, перевели до Роздольненського ізолятора тимчасового тримання, де він зазнає знущань і принижень за національними ознаками з боку керівника ізолятора.

Також Денісова закликала керівника офісу МК Червоного Хреста у Сімферополі П‘єра-Еммануеля Дюкруе та голови регіональної делегації МКЧХ в РФ, Білорусі, Молдові і Україні Магне Барту якнайшвидше відвідати Балуха і надати йому кваліфіковану медичну допомогу.

Довідка УНІАН. ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд в Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 грн).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

19 березня 2018 року Балух оголосив безстрокове голодування. Пізніше він вирішив перейти на сухе голодування.