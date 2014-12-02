Українській армії вдалося зірвати атаки бойовиків в районі Донецького аеропорту та Авдіївки

В районі аеропорту в Донецьку і Авдіївки тривали запеклі бої.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Після перегрупування та доукомплектування підрозділів російсько-терористичних війська здійснили ряд атак, завдаючи фланговий удар кількома штурмовими групами за підтримки бронетехніки і під прикриттям артилерійського вогню", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, українським військам шляхом нанесення артилерією вогневих ударів по супротивнику вдалося зірвати ці атаки. Тим не менш, противник активно завдавав мінометних ударів в районі аеропорту, Пісків і на південь від Авдіївки.