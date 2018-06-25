У Львові після жорстокого нападу на ромів батьків на спеціальних зборах закликають слідкувати за старшокласниками

Напад на табір ромів поблизу Львова вчинили учні трьох львівських шкіл - тож чиновники ввели превентивний захід.

У всіх школах Львова у зв’язку з нападом за участі неповнолітніх на табір ромів проведуть спеціальні збори для батьків учнів 9-11 класів.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, управління освіти міськради направило доручення в усі районні відділи освіти щодо проведення загальношкільних зборів для батьків учнів 9-11 класів, щоб звернути увагу батьків на те, аби вони стежили, де їхні діти перебувають у вечірній час, з ким спілкуються, у яких соцмережах знаходяться, які секції відвідують.

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«Загальношкільні батьківські збори відбудуться у всіх школах міста Львова. Зранку 26 червня відбудуться наради керівників навчальних закладів міста Львова по районах. Начальники відділів проведуть такі наради з керівниками навчальних закладів за участі практичних психологів, а в кінці дня керівники навчальних закладів проведуть батьківські збори у всіх школах міста Львова щодо ситуації, яка склалася за участі неповнолітніх», - зазначила директор Департаменту гуманітарної політики міської ради Галина Слічна.

Сьогодні під час апаратної наради у Львівській ОДА начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Валерій Середа повідомив, що напад на табір ромів поблизу Львова вчинили учні трьох львівських шкіл.

За його словами, подія сталась для розхитування ситуації у області.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 червня група озброєних ножами, металевими трубами і ланцюгами осіб у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір ромів.

Внаслідок нападу загинув 24-річний житель Закарпатської області, ще четверо, серед яких 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків та 30-річна жінка, постраждали.

Вісьмох підозрюваних, серед яких один 20-річний та семеро 16-17-річних юнаків, затримано, їм оголошено про підозру.

23 травня група радикально налаштованих осіб розгромила табір ромів у Тернополі, а 7 червня учасники організації ”Національні дружини” - табір на Лисій горі в Києві.