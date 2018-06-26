Жорстокий напад на ромів у Львові: суд арештував двох підозрюваних - школяра та випускника

Підозрювані, 2000 року і 2002 року народження​, проведуть 60 днів у слідчому ізоляторі Львова.

Пустомитівський районний суд Львівської області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для двох підозрюваних у нападі на ромів і вбивстві однієї людини без права внесення застави.

Як повідомляє Радіо Свобода, підозрювані, 2000 року і 2002 року народження​, проведуть 60 днів у слідчому ізоляторі Львова. Обоє неповнолітніх - львів’яни, один цього року закінчив школу, інший - ще школяр. Судове засідання було закритим від медіа.

Читайте такожЗа нападом на табір ромів під Львовом може "стояти Росія" - СБУ

26 червня районний суд Пустомитівського району продовжить розгляд справ про обрання запобіжних заходів для ще шести підозрюваних у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 червня група озброєних ножами, металевими трубами і ланцюгами осіб у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір ромів.

Внаслідок нападу загинув 24-річний житель Закарпатської області, ще четверо, серед яких 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків та 30-річна жінка, постраждали.

Вісьмох підозрюваних, серед яких один 20-річний та семеро 16-17-річних юнаків, затримано, їм оголошено про підозру.

23 травня група радикально налаштованих осіб розгромила табір ромів у Тернополі, а 7 червня учасники організації ”Національні дружини” - табір на Лисій горі в Києві.