На Хрещатику розгорнули 38-метровий кримськотатарський прапор (відео)
05:28, 27 червня 2018Суспільство
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Попереду колони кримці несли українські стяги.
У Києві вшанували прапор кримських татар / Кадр з відео ТСН
Україна 26 червня відзначила День кримськотатарського прапора. З нагоди цього свята на Хрещатику розгорнули 38-метрове блакитне полотнище з жовтими гербами, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Учасники акції пройшли від Бессарабки до Майдану Незалежності, вигукуючи гасла "Народ, Батьківщина" кримськотатарською мовою. Попереду колони кримці несли українські стяги.
На Хрещатику розгорнули 38-метровий кримськотатарський прапор
Як повідомляв УНІАН, раніше Балух у листі Порошенку розповів, як у сімферопольському СІЗО співали гімн України.
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