На Хрещатику розгорнули 38-метровий кримськотатарський прапор (відео)

Попереду колони кримці несли українські стяги.

Україна 26 червня відзначила День кримськотатарського прапора. З нагоди цього свята на Хрещатику розгорнули 38-метрове блакитне полотнище з жовтими гербами, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Учасники акції пройшли від Бессарабки до Майдану Незалежності, вигукуючи гасла "Народ, Батьківщина" кримськотатарською мовою. Попереду колони кримці несли українські стяги.

Як повідомляв УНІАН, раніше Балух у листі Порошенку розповів, як у сімферопольському СІЗО співали гімн України.