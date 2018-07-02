В Україні придумали "покарання" для артистів, які гастролюють у Росії: подробиці

Згідно із законопроектом, українські зірки будуть зобов'язані повідомляти Службі безпеки України про участь у всіх видовищних заходах, які планують в РФ.

Українські зірки дедалі менше гастролюють у Росії. Причина - наміри влади ухвалити закони, які встановлять окремі правила для тих, хто дає концерти на території держави-агресора.

Про нові закони та перспективи їхнього ухвалення в інтерв'ю "Апострофу" розповів віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

За його словами, законопроект про гастролі українських зірок у Росії зареєстрований на початку березня в парламенті, але насправді їх три.

"Базовий – зміни до Бюджетного і Податкового кодексів, його внесли депутати від практично всіх демократичних фракцій, не лише двох фракцій коаліції, але і фракцій, що входили у попередню коаліцію, а також позафракційні депутати. І навколо нього ще як ідеї були дебати, ще тоді, коли ми його презентували в лютому, бо це ж резонансне питання. Врегулювати жорстким шляхом у нас всі закликають, але коли доходить до справи, то починаються дискусії", - зазначив Кириленко.

Як пояснив віце-прем'єр, законопроект простий – він встановлює, що ті, хто гастролює на території держави-агресора, повідомляють Службі безпеки України про участь у всіх видовищних заходах, які планують у Російській Федерації.

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Потім СБУ звертається до орган,у що веде спеціальний реєстр осіб, які гастролюють на території держави-агресора. На підставі цього реєстру потім телебачення титрує виступ або відеокліп такого виконавця написом, що цей артист гастролює на території держави-агресора. На радіо це відбувається шляхом голосового повідомлення з боку диктора, також все це титрується у рекламних оголошеннях й афішах концертів, які проходять за участю цього виконавця в Україні.

"Плюс я запропонував ввести гастрольний збір 20%, який стягуватиметься з кожного заходу, в якому беруть участь виконавець або виконавці, занесені до реєстру осіб, які гастролюють на території держави-агресора. І цільовим чином ці кошти повинні йти на підтримку обороноздатності і національної безпеки України. У зв'язку з цим вносяться зміни до Податкового і Бюджетного кодексів", - додав Кириленко.

Він наголосив, що законопроект зареєстрований, він, безумовно, буде розглядатися. Але є і ті, хто проти нього.

"Проти в основному телеканали, в ротації яких є відео з участю деяких виконавців, що найчастіше в останні роки відвідували державу-агресора. Цей опір, щоправда, неофіційний – прихований або напівприхований – але це не стане перешкодою для розгляду законопроекту. А вже депутати будуть визначатися щодо його підтримки", - упевнений віце-прем'єр-міністр.

"Разом з тим, вже можна сказати, що кількість наших зірок, які гастролюють на території Росії, різко зменшилася з моменту початку серйозної розмови про внесення цього законопроекту", - підсумував він.