Наталія Могилевська показала ніжні фото з Вікінгом

13:22, 02 липня 2018
Суспільство
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Дописникам співачки сподобалися світлини з котом / фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Про це тварину Могилевська розповіла в Instagram. "А хто сьогодні в мене в гостях? Цар звірів - не менше! То кішка чи собака? Я завжди була собачницею, і раптом... По-моєму, я полюбила всіх, а заразом і людей", - пожартувала 42-річна Могилевська.

фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Раніше шанувальники української співачки Наталії Могилевської розкритикували артистку за зміни у зовнішності. На думку фанатів співачки, їй варто перестати худнути, адже вона виглядає постарілою.

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Теги: #кіт#співачка