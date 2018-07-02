Наталія Могилевська показала ніжні фото з Вікінгом

За словами артистки, котику 3 місяці. "Яке ніжне фото", "Клас!", "Це ваш?", - пишуть фани у коментарях під фото.

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася світлинами з котом Вікінгом.

Про це тварину Могилевська розповіла в Instagram. "А хто сьогодні в мене в гостях? Цар звірів - не менше! То кішка чи собака? Я завжди була собачницею, і раптом... По-моєму, я полюбила всіх, а заразом і людей", - пожартувала 42-річна Могилевська.

Раніше шанувальники української співачки Наталії Могилевської розкритикували артистку за зміни у зовнішності. На думку фанатів співачки, їй варто перестати худнути, адже вона виглядає постарілою.