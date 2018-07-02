Місячний календар на липень 2018 року: що і коли краще робити, а чого слід уникати

З 1 по 12 число, а також з 28 по 31 число – супутник Землі буде перебувати у фазі спаду. З 14 по 26 число – у фазі зростання. 13 числа ми зможемо спостерігати – Молодий Місяць, а 27 липня на небі зійде повний Місяць.

Напевно кожному з нас знайомі дні, коли все валиться з рук, нічого не виходить. Або ж навпаки – коли все йде «як по маслу». Астрологи зазначають, що причиною цьому може бути вплив Місяця, який змінюється з плином часу. Місячний календар на липень 2018 року допоможе Вам розібратися, що і коли краще за все робити, а чого слід уникати.

Місячний календар на липень 2018 року виглядає наступним чином: з 1 по 12 число, а також з 28 по 31 число – супутник Землі перебуватиме у фазі спаду. З 14 по 26 число – у фазі зростання. 13 числа ми зможемо спостерігати Молодий Місяць, а 27 липня на небі зійде повний Місяць і буде місячне затемнення.

Поради астрологів на липень 2018 року:

1 липня є 19-м місячним днем, Місяць перебуває в Козерозі. Астрологи в цей день радять покладатися на логіку і не починати нових справ.

2-4 липня (20-21 місячні дні), Місяць у Рибах. В цих числах важливо чітко визначити свої цілі на найближчий час і скласти план дій для їхньої реалізації, можливі успішні ділові поїздки та поліпшення фінансового добробуту.

5-6 липня (22-23 місячні дні), Місяць переміщується в знак Овна. Ці дні сприятливі для прибирання в будинку і початку чогось нового.

7-8 липня (24-25 місячні дні), коли супутник Землі буде знаходитися у Тельці, можуть принести у ваше життя приємних людей, здатних прийти на допомогу в разі необхідності. Цей час астрологи радять провести за межами міста.

9-10 липня (26-27 місячні дні), Місяць буде перебувати в знаку Близнюки. Початок тижня може ознаменуватися всілякими стресами і депресивними станами. Однак експерти рекомендують долати негативні впливи за допомогою роботи, корисним стане зміна діяльності.

11-12 липня (28-29 місячні дні), Місяць у Раку. У цей період важливо не «сидіти склавши руки», а діяти на благо своїх цілей. При цьому доречним буде принцип: тихіше їдеш – далі будеш.

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13-14 липня (30-2 місячні дні), Місяць переміститься в знак Лева. Дуже сприятливі для рішучих дій числа. Є ймовірність легко і вдало поміняти роботу або місце проживання. Однак слід уникати легковажності при здійсненні таких дій.

15-16 липня (3-4 місячні дні), Луна – у Дівах. Сприятливий час для тихого і спокійного відпочинку з сім'єю, медитативних практик і занять спортом.

17-19 липня (5-7 місячні дні), Місяць - у Терезах. У цей період вам може знадобитися підтримка членів сім'ї, друзів і близьких для покращення свого емоційного стану. Також можлива зміна в кращий бік ситуації на «особистому фронті».

20-21 липня (8-9 місячні дні), Місяць - у Скорпіоні. В цих числах важливо не піддаватися впливу емоцій, а виважено і раціонально підходити до вирішення своїх проблем.

22-24 липня (10-12 місячні дні), Місяць у знаку Стрільця. До виконання серйозної роботи краще приступати лише після гарного відпочинку і не нехтувати порадами більш досвідчених людей.

25-26 липня (13-14 місячні дні), Місяць - у Козерозі. Саме час впевнено йти до реалізації своїх планів. Головне – не піддаватися на провокації недоброзичливців.

27-29 липня (15-17 місячні дні), Місяць у Водолії. Під час робочого процесу астрологи радять не перестаратися, тверезо оцінювати свої сили і бути готовими до компромісів.

30-31 липня (18-19 місячні дні), Місяць у Рибах. Останні дні місяця – гарний час для втілення найсміливіших ідей, творчості та хобі.