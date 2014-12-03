Житомиряни придбали реанімобіль для 95-ї бригади в зоні АТО



Як передає кореспондент УНІАН, машину для медичної служби 95-ї бригади урочисто передали сьогодні біля Житомирської облдержтелерадіокомпанії військовослужбовцям цієї бригади.

Ініціювали акцію з придбання реанімобіля активісти громадської організації «Спілка небайдужих жінок» в рамках соціально-патріотичного проекту «Віддай душі тепло – в АТО».

”Реанімобіль для медичної служби 95-ї окремої аеромобільної бригади купили у Польщі в листопаді”, - розповів УНІАН під час церемонії передачі автомобіля один з учасників проекту, волонтер Олександр Рибак.

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Упродовж місяця реанімобіль доукомплектували медичним устаткуванням - кардіомонітором, дефібрилятором, системою штучної вентиляції легенів тощо.

6 грудня, у День Збройних сил України, реанімобіль освятять і відправлять воякам в зону АТО.