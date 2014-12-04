Бойовики на Донбасі почали переобладнувати мікроавтобуси для перевезення зброї

У Донецьку бойовиками для збільшення рівня мобільності мінометних розрахунків, а також забезпечення скритності їх пересування, почалося переобладнання мікроавтобусів для перевезення мінометних розрахунків.

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Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Зокрема, кожен переобладнаний мікроавтобус перевозить 120-мм міномет, боєкомплект і розрахунок. На даний момент переобладнано мінімум 4 одиниці автотранспорту", - йдеться в повідомленні.