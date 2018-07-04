З Тунісу до України знову не змогли вилетіти ще близько півсотні туристів

20:35, 04 липня 2018
Суспільство
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Українським туристам доведеться провести в чужій країні ще три дні / facebook.com/varta1.com.ua

Про це йдеться в повідомленні туроператора Oasis Travel, чиїми клієнтами є відпочивальники, на сторінці у Facebook.

"Туроператор покрив перебування 38 львівських і 10 київських туристів у готелях Тунісу на три дні і забезпечить виліт до Києва у суботу, 7 липня 2018 року. Гостям зі Львова буде надано безкоштовний трансфер Київ - Львів", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, інформація про масову затримку авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня. Спочатку близько 300 українських туристів не могли вилетіти до Харкова з аеропорту імені Хабіба Бургіби, який розташовано у місті Монастір (Туніс). Аналогічна ситуація виникла з поверненням миколаївських туристів, які не змогли вчасно вилетіти з Грузії.

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Теги: #Туніс#туристи