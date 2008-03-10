Ющенко роздав Шевченківські премії (перелік)

Цього року Національні премії України імені Тараса Шевченка присуджено 18 митцям.

Про це йдеться в указі Президента Віктора ЮЩЕНКА “Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка” від 3 березня, оприлюдненому сьогодні на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Президент присудив Національну премію України імені Тараса Шевченка 2008 року:

Любові ГОЛОТІ, письменниці – за роман «Епізодична пам`ять»;

Олександру ДЗЕКУНУ, режисерові-постановнику, громадянину Російської Федерації, Володимиру ПЕТРІВУ, акторові – за виставу «Берестечко» Рівненського обласного академічного українського музично-драматичного театру;

Геннадію ЛЯШЕНКУ, композиторові – за кантати «Містерія тиші» та «Вітражі й пейзажі» для хору а сареllа на вірші Тараса Шевченка і Богдана-Ігоря Антонича;

Віталію МАЛАХОВУ, режисерові-постановнику, Богдану БЕНЮКУ та Наталії СУМСЬКІЙ, акторам - за виставу «Про мишей та людей» театральної компанії «Бенюк і Хостікоєв»;

Петру ПЕРЕБИЙНОСУ, поетові – за збірку поезій «Пшеничний годинник»;

Вірі СЕЛЯНСЬКІЙ (Вірі Вовк), письменниці, громадянці Федеративної Республіки Бразилія – за книги «Сьома печать», «Ромен-зілля» та переклади творів української літератури португальською мовою;

Василю СІДАКУ, майстрові народної творчості – за серію дерев`яної скульптури;

Михайлу ТКАЧУКУ, кінорежисерові – за документальний серіал «Загадка Норильського повстання» (про опір українських політв`язнів у таборах ГУЛАГу);

Валерію ФРАНЧУКУ, художникові – за цикл живописних творів «Розгойдані дзвони пам`яті», присвячений жертвам Голодоморів в Україні;

Володимиру ЯКИМЦЮ, Ярославу НУДИКУ, Богдану БОГАЧУ, Андрію КАПРАЛЮ, Андрію ШАВАЛІ, Роману ТУРЯНИНУ, виконавцям вокальної формації «Піккардійська терція» – за концертні програми 2003 – 2006 років.

На 2008 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка встановлено 130 тис. грн. кожна.