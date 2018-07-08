"Ти ж не в Росії живеш!": українська зірка Playboy розлютила фанатів (відео)

Шанувальники Даші Астаф'євої почали її виправляти.

Повод для волнения всегда найдём с @anna_gurban 😂😭🤪 Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 6 Лип 2018 р. о 7:55 PDT

Екс-учасниця відомого гурту Nikita, зірка Playboy Даша Астаф'єва вилаялася українською мовою.

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Відео зірка опублікувала в Instagram. "Цей український, бл**ь!", - зазначила зірка на камеру.

Але обурила вона фанатів не нецензурною лексикою, а допущеною помилкою: "Не український, а українська... Ти ж не в Росії живеш!", "Ця українська, б***ь!".

Раніше Астаф'єва вразила шанувальників своїм вчинком. Так, співачка на сцені під час виступу поцілувала спочатку одну дівчину з балету, потім другу.