"Ти ж не в Росії живеш!": українська зірка Playboy розлютила фанатів (відео)
02:17, 08 липня 2018Суспільство
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Шанувальники Даші Астаф'євої почали її виправляти.
Повод для волнения всегда найдём с @anna_gurban 😂😭🤪
Екс-учасниця відомого гурту Nikita, зірка Playboy Даша Астаф'єва вилаялася українською мовою.
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Відео зірка опублікувала в Instagram. "Цей український, бл**ь!", - зазначила зірка на камеру.
Але обурила вона фанатів не нецензурною лексикою, а допущеною помилкою: "Не український, а українська... Ти ж не в Росії живеш!", "Ця українська, б***ь!".
Раніше Астаф'єва вразила шанувальників своїм вчинком. Так, співачка на сцені під час виступу поцілувала спочатку одну дівчину з балету, потім другу.
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