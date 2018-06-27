Українська зірка Playboy пристрасно поцілувала двох дівчат на сцені (відео)

Астаф'єва не припиняє дивувати своїх шанувальників.

Зрозуміють всі, хто був на концерті в суботу... #ненормативнаялексика🔞 #outfit @tamar_fashion #hairstyle @mesto_pod_solncem_od Допис, поширений Дарія Астаф'єва (@da_astafieva) 26 Чер 2018 р. о 11:24 PDT

Українська співачка, модель і зірка Playboy Даша Астаф'єва вразила шанувальників своїм вчинком.

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Артистка опублікувала в Instagram ролик з виступу без звуку. На ньому видно, як співачка поцілувала спочатку одну дівчину з балету, потім - іншу. "Зрозуміють всі, хто був на концерті в суботу...", - загадково підписала відео Астаф'єва.

"Обожнюю цей момент", "Лесбі", "Вражає", - писали дописники. Однак у деяких була і шокова реакція.

Раніше на одному з відео концерту "Ліга зірок" користувачі мережі змогли розгледіти не тільки нову зачіску Даші Астаф'євої, але й її пікантні частини тіла.