Корабель США, болгарська "Блискавка" і турецький підводний човен: в Одеський порт зайшла багатонаціональна ескадра (фото)

В Одесі сьогодні стартують навчання Sea Breeze 2018, які триватимуть до 21 липня в Одеській і Миколаївській областях, а також в північно-західній частині Чорного моря.

Багатонаціональна ескадра кораблів, які візьмуть участь у військово-морських навчаннях «Сі Бриз», зайшла сьогодні вранці в Одеський порт.

Про це повідомляє "Думська". Першим, в 7:00 прибув болгарський корвет «Бодрі». Він розмістився в Практичній гавані. «Бодрі» («Бадьорий») — це побудований в Радянському Союзі малий протичовновий корабель проекту 1241.2 «Блискавка-2».

Після «Бадьорого» в порт зайшли турецькі кораблі — фрегат «Явуз» і підводний човен «Йілдирай» — той самий, який нещодавно потопив на навчаннях у Чорному морі списаний танкер. В 9:00 фрегат став біля 18-го причалу морвокзалу, а підводний човен — біля причалу яхт-клубу.

«Йілдирай» належить до відомого типу 209, побудованого в Німеччині в 1970-80 роках. Введений до складу ВПС Туреччини в 1981 році, має повну підводну водотоннажність 1200 тонн. Швидкість надводна 11,5 вузлів, підводний 21,5 вузлів. Довжина 62 метри, екіпаж близько 30 осіб.

Останнім, в 10:00 прибув корабель управління 6 флоту США Mount Whitney. Він ошвартувався на 15-му причалі морського вокзалу. Це перший захід корабля в цей порт.

На борту Mount Whitney розміститься об'єднаний штаб морських операцій, який буде керувати ходом маневрів.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні стартують навчання Sea Breeze 2018, які триватимуть до 21 липня в Одеській і Миколаївській областях, а також в північно-західній частині Чорного моря.

Особливістю українсько-американських навчань Sea Breeze 2018 стане управління силами морського, наземного і повітряного компонентів з моря. Багатонаціональний штаб буде розміщуватися на кораблі управління ВМС США USS Mount Whitney, який буде знаходитися у відкритому морі.