Савченко відмовили у відводі судді

Сьогодні Шевченківський райсуду столиці має розглянути клопотання прокуратури щодо продовження терміну арешту Надії Савченко та клопотання її адвокатів – щодо зміни запобіжного заходу на взяття на поруки. Однак через заявлені клопотання про відводи суддів рішення досі не ухвалено.

Суддя Шевченківського райсуду Києва Віталій Циктіч відмовив народному депутату Надії Савченко у відводі судді Оксани Хардіної, яка має розглядати клопотання прокурора про відвід судді Олени Мєлєшак.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні з 12.00 суддя Мєлєшак не може розпочати розгляд клопотання прокуратури щодо продовження терміну арешту підозрюваної у підготовці терактів та держпереворту Савченко та клопотання її адвокатів – щодо зміни запобіжного заходу на взяття на поруки.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня спливає черговий 60-денний термін утримання Савченко під вартою. Якщо до цієї дати суд не ухвалить рішення щодо будь-якого запобіжного заходу, законних підстав утримувати її в СІЗО більше не буде.

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Сьогодні на початку засідання суду прокурор Олександр Банник заявив відвід судді Шевченківського райсуду Києва Мєлєшак, яка розглядає клопотання адвокатів Савченко про зміну їй запобіжного заходу із тримання під вартою на взяття на поруки. Він стверджує, що прізвище Мєлєшак було включено в систему авторозподілу справ під час перебування у відпустці, що є порушенням процедури.

Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня. 15 травня арешт було продовжено до 13 липня.